Сотрудники ГИБДД предупредили рязанцев о наледи на дорогах

Сотрудники госавтоинспекции предупредили рязанцев об образовании наледи на дорогах в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дело в том, что в скором времени в области ожидается понижение температуры и осадки. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно образование наледи. Особенно это актуально для утра и вечера.

— Автомобилисты должны соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию до впереди идущего автомобиля, не совершать резких маневров по перестроению на соседнюю полосу. А также снижать скорость движения вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, — рассказали в УМВД по Рязанской области.

На загородных трассах стоит не просто двигаться по правилам ПДД, но и учитывать погодные и дорожные условия. Это необходимо для того, чтобы вовремя можно было принять все необходимые меры.

Водителям стоит сменить летние шины на зимние. Ездить на летних комплектах в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно.