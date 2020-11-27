Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Рязанская область получит свыше 218 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и на помощь гражданам, потерявшим жилье в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части в Скопинском районе. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Трансферты в размере 218 856 000 рублей направят на помощь гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧП в Скопинском районе. Деньги также получат люди, которые полностью или частично потеряли свое жилье. Определенное количество средств пойдет на строительство нового ФАПа в поселке Шелемишевские хутора, восстановление ряда объектов теплоснабжения и финансирование других мероприятий по ликвидации последствий ЧС.