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Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Елена Лобанова

Рязанская область получит свыше 218 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и на помощь гражданам, потерявшим жилье в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части в Скопинском районе. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства. 

Трансферты в размере 218 856 000 рублей направят на помощь гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧП в Скопинском районе. Деньги также получат люди, которые полностью или частично потеряли свое жилье. Определенное количество средств пойдет на строительство нового ФАПа в поселке Шелемишевские хутора, восстановление ряда объектов теплоснабжения и финансирование других мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

— С первого же дня мы начали помогать людям, но возможности регионального бюджета ограничены. Поэтому  поддержка на таком уровне для нас крайне важна. Нам выделено все, что мы просили, в полном объеме. Я уже дал поручение профильным ведомствам, как только деньги поступят в регион, немедленно приступать к работе, – сказал Николай Любимов.

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