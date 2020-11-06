В Рязани почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей

Накануне Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России на мемориальном комплексе «Аллея Героев» на Новогражданском кладбище Рязани начальник регионального УМВД и руководители других правоохранительных ведомств области почтили память коллег и возложили цветы на могилы и к монументу.

В церемонии возложения цветов приняли участие начальник Управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области полковник полиции Виктор Михайлович Лачев, представитель руководства Управления ФСБ России по Рязанской области и Галина Федоровна Котова — председатель совета вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Настоятель храма Архистратига Божия Михаила в городе Рязани, построенного на средства сотрудников органов внутренних дел Рязанской области, отец Игорь отслужил по погибшим панихиду.

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Возложение цветов к монументу сопровождалось залпами оружейного салюта.