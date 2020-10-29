Николай Любимов поучаствовал в первом заседании нового состава молодёжного правительства Рязанской области

28 октября состоялось первое заседание четвёртого состава молодёжного правительства Рязанской области. В заседании принял участие глава региона Николай Любимов.
Губернатор обратился к молодым людям и отметил, что для области особенно важны их активность и стремление принести пользу обществу.
Некоторые из представителей молодёжного правительства уже имеют успешный опыт работы в составе совещательного органа. Новичкам же глава региона рекомендовал активно включаться в знакомство со спецификой профильных министерств и ведомств и не забывать об ответственности, которую накладывает на них новый статус.
По словам Николая Любимова, за два года работы предыдущего третьего состава молодежного правительства в регионе был реализован целый ряд важных инициатив:
В рамках заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся структуры молодежного совещательного органа, состоялись выборы руководящего состава.