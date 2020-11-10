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Николай Любимов провёл рабочее совещание с министром экономического развития РФ

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10 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочее совещание с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Решетников прибыл в Рязань в рамках рабочей поездки.

На совещании обсудили реализацию в регионе нацпроектов и привлечение инвестиций. По словам министра экономического развития, Рязанская область имеет высокий социально-экономический потенциал. В регионе ведётся серьёзная работа по привлечению инвесторов, повышению уровня промышленного производства, развитию туризма. Положительно Решетников оценил бюджетную политику региона, в частности, работу властей по сокращению объёма госдолга

Пандемия внесла свои коррективы, но это всего лишь отклонение от траектории роста. Возвращение на нее в любом случае произойдет, и какой будет эта траектория – зависит, в том числе, от наших сегодняшних усилий – как по помощи людям, бизнесу, так и по формированию долгосрочных тенденций, — сказал министр.

Любимов в свою очередь отметил, что сейчас Рязанская область получается мощную федеральную помощь, и все рабочие вопросы и проблемы решаются в регионе оперативно.

Индекс промышленного производства в регионе составил 103,7%, и это не предел. Надеемся, что он продолжится, и темпы восстановления экономики будут выше. Это во многом результат тех федеральных и региональных мер поддержки, которые были оказаны нашим промышленным производствам и экономике в целом, – отметил глава региона.

В ходе рабочего совещания более подробно были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обсуждались результаты проведенной работы по созданию ТОСЭР в моногороде Новомичуринск, инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» в Рязанской области, а также объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

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