Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Николай Любимов рассказал о развитии исторического центра Рязани

Елена Лобанова

Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов рассказал о развитии исторического центра Рязани. Его слова передает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор напомнил, что не так давно центру Рязани присвоили статус исторического поселения регионального значения. По его словам, это позволит восстановить утраченные объекты в будущем. 

— У нас уже есть определенная библиотека предлагаемых решений, паспорта на каждый объект исторического наследия, есть возможности для развития территорий, которые являются свободными и пригодными для застройки в рамках регламентов, которые будут действовать, — подчеркнул глава региона. 

При этом одной из главных задач губернатор назвал восстановление Торгового городка. 

— Буквально за год нам удалось вместе с экспертами определить его границы, сделать паспорта объектов. Сейчас дорабатывается проект восстановления Торгового городка, необходимая документация для подвода коммуникаций, развития этой территории. Это всё делается для того, чтобы вернуть городу то, что было в определенной степени утрачено, чтобы Торговый городок стал местом притяжения для горожан и гостей Рязанской области, — отметил Николай Любимов.

Кроме того, губернатор поручил главе Рязани Юлии Рокотянской проработать вопрос об установлении льготной арендной платы для исторически ценных объектов. Это создаст дополнительный стимул для инвесторов, планирующих принять участие в их восстановлении и реконструкции. 

— Такие объекты есть в каждом муниципальном образовании и их необходимо приводить в порядок и эффективно использовать, в том числе в плане повышения туристической привлекательности Рязанской области, — сказал Николай Любимов.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

В среднем смоленская медсестра зарабатывает более 32 000 рублей

Смоленскстат опубликовал данные о зарплатах смоленских медсестер. Оказалось, что в среднем работники медицины зарабатывают 32 616 рублей.  Смоленскстат проводил...
Узнать больше
Новости Рязани

Новости Рязани сегодня: 27 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 27 ноября. Рязанская область...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Рязанская область получит свыше 218 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и на помощь гражданам, потерявшим жилье в результате взрывов боеприпасов на...
Узнать больше
Новости Рязани

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Не...
Узнать больше
Новости Рязани

Перевозчик провел беседу с рязанским маршрутчиком-хамом

Рязанский перевозчик, обслуживающий маршрут №46, провел беседу с водителем-хамом. Об этом представитель организации рассказал в комментарии к гневной записи. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области увеличили количество аварийных домов для расселения

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства было решено перераспределить средства на переселение граждан из аварийного жилья. Так, 256 млн рублей...
Узнать больше
Новости мира

Средний возраст орловчанок при рождении ребенка составляет 28,5 лет

Орелстат выяснил средний возраст жительниц Орловской области при рождении ребенка. Об этом пишут "Орловские новости".  Так, в конце 2019...
Узнать больше
Новости Рязани

Николай Любимов открыл в Рязани добровольческий форум

В среду, 2 ноября, Николай Любимов открыл IV Форум добровольцев Рязанской области. Торжественное мероприятие прошло в "Точке кипения". Об этом сообщает пресс-служба...
Узнать больше
Новости медицины

Рязанцы продолжают благодарить медиков скорой помощи

Еще одна жительница Рязани с благодарностью вспоминает приезд 36-й бригады скорой помощи. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.  У...
Узнать больше
Новости мира

В Астрахани заведующую детским садом подозревают в получении взяток

Заведующую астраханским детским садом подозревают в получении взяток. На женщину завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области деревенский житель нашел клад и растратил все деньги на «красивую жизнь»

В Рязанской области житель деревни Марфинка нашел клад при ремонте чужого дома. Обнаруженные деньги он растратил на "красивую жизнь". Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости мира

В Смоленской области вновь объявили «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник, 30 ноября, в Смоленской области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом пишет "О чем говорит Смоленск". 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+