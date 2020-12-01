Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов рассказал о развитии исторического центра Рязани. Его слова передает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор напомнил, что не так давно центру Рязани присвоили статус исторического поселения регионального значения. По его словам, это позволит восстановить утраченные объекты в будущем.
При этом одной из главных задач губернатор назвал восстановление Торгового городка.
Кроме того, губернатор поручил главе Рязани Юлии Рокотянской проработать вопрос об установлении льготной арендной платы для исторически ценных объектов. Это создаст дополнительный стимул для инвесторов, планирующих принять участие в их восстановлении и реконструкции.