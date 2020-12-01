Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов рассказал о развитии исторического центра Рязани. Его слова передает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор напомнил, что не так давно центру Рязани присвоили статус исторического поселения регионального значения. По его словам, это позволит восстановить утраченные объекты в будущем.

— У нас уже есть определенная библиотека предлагаемых решений, паспорта на каждый объект исторического наследия, есть возможности для развития территорий, которые являются свободными и пригодными для застройки в рамках регламентов, которые будут действовать, — подчеркнул глава региона.

При этом одной из главных задач губернатор назвал восстановление Торгового городка.

— Буквально за год нам удалось вместе с экспертами определить его границы, сделать паспорта объектов. Сейчас дорабатывается проект восстановления Торгового городка, необходимая документация для подвода коммуникаций, развития этой территории. Это всё делается для того, чтобы вернуть городу то, что было в определенной степени утрачено, чтобы Торговый городок стал местом притяжения для горожан и гостей Рязанской области, — отметил Николай Любимов.

Кроме того, губернатор поручил главе Рязани Юлии Рокотянской проработать вопрос об установлении льготной арендной платы для исторически ценных объектов. Это создаст дополнительный стимул для инвесторов, планирующих принять участие в их восстановлении и реконструкции.

— Такие объекты есть в каждом муниципальном образовании и их необходимо приводить в порядок и эффективно использовать, в том числе в плане повышения туристической привлекательности Рязанской области, — сказал Николай Любимов.