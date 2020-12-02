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На Южной окружной в Рязани произошло массовое ДТП с тремя автомобилями

Елена Лобанова

В среду утром, 2 декабря, в Рязани произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 

Авария произошла примерно в 6:20 на 189-м километре автодороги М-5 «Урал». Автомобиль «Лада Ларгус» влетел в остановившийся из-за поломки грузовик «Ивеко» с полуприцепом. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что 56-летний рязанец превысил скорость и не убедился в безопасности движения. После первого удара «Лада Ларгус» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении  грузовиком «Сканиа» с полуприцепом под управлением 53-летнего рязанца.  

— В результате происшествия водитель и 66-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Женщину госпитализировали, — говорится в сообщении.

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