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Более 38 млн рублей направят из бюджета правительства Рязанской области на возмещение доходов УРТ

Елена Лобанова

Из резервного фонда правительства Рязанской области более 38 млн рублей направят на возмещение доходов УРТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Еще 7 млн рублей выделят на ремонт водопропускной трубы на автодороге Сапожок-Сараи-Шацк. Деньги поступят на эти цели уже в этом году. 

Кроме того запланированы расходы в размере 102,3 млн рублей на обоснование инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в отношении строительства мостового перехода через реку Ока вблизи города Рязани.

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