БК «Рязань» дважды победил в Твери

Набирает обороты БК «Рязань». «Зубры» успешно съездили в Тверь, где дважды обыграли местный БК – 85:53 и 78:66. Неделя ознаменовалась и еще одним приятным событием – в команду вернулся защитник Надир Эксанов: он был одним из лидеров в минувшем сезоне, но по личным причинам не смог помочь на старте нынешнего первенства. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

БК «ТВЕРЬ» — БК «РЯЗАНЬ» — 53:85 (11:12, 13:28, 10:22, 19:23), 66:78 (21:6, 15:26, 16:23, 14:23)

БК «Тверь»: Рожков (0+-), Богданов (0+6), Хребтов (11+24), Новиков (15+2), Денисов (6+16) – старт, Гаврилов (2+0), А.Иванов (1+2), Чернояров (9+6), Тюпаев (0+2), С.Иванов (7+6), Лавров (2+0), Герасимов (0+6), Хотько (-+0).

БК «Рязань»: Якимов (6+2), Самойленко (0+8), Хамитов (3+16), Алексеев (5+16), Куликов (16+15) – старт., Мелихов (0+0), Князев (15+0), Ефремочкин (2+0), Буданов (3+-), Эксанов (21+13), Дурандин (14+8).

Судьи: Кольцов, Лаврик.

28 и 29 ноября. Тверь. Арена БК «Тверь».

В первом матче БК «Рязань» не сразу втянулся в игру – к середине первого периода гости даже уступали 4:8. Но постепенно дело с набором очков «зубры» наладили, а затем и вовсе поставили на конвейер. Судьбу матча в свою пользу наша команда решила задолго до окончания. Отметим полное доминирование рязанцев под щитами: соотношение подборов 53-35. Традиционный для себя дабл-дабл сделал Константин Куликов, к 16 очкам добавив 14 подборов. Надир Эксанов возвращение в Рязань отметил результативной игрой, став лучшим снайпером матча – 21 балл.

Переспав с позорным поражением и сделав выводы из допущенных ошибок, в повторной игре «Тверь» предстала совсем другой командой. Возможно, где-то сказалась и некоторая самоуспокоенность гостей после субботнего триумфа. Как бы то ни было, хозяева резко улучшили борьбу за подборы (47:46 в их пользу) и добились паритета в дальних бросках (9:9). Все это вкупе привело к тому, что в стартовой четверти на пакете была фактически одна команда, БК «Тверь» — 21:6. Впрочем, короткого перерыва Алексею Безнебееву хватило, чтобы найти для своих игроков нужные слова. В результате три оставшиеся десятиминутки остались за «зубрами» с примерно одинаковым преимуществом в 7-11 очков каждая, что и привело к итоговой победе – 78:66 в пользу БК «Рязань»! В составе «зубров» дабл-даблами на этот раз отметились двое: Надир Эксанов – «не счастливым» (13 очков и 13 подборов) и ветеран Роман Хамитов – четным (16 очков и 10 передач).

Дважды выиграв в Твери, БК «Рязань», набрав 10 очков после 6-ти матчей (соотношение заброшенных и пропущенных очков – 482:380, +102), идет в турнирной таблице на пятом месте, причем, занимающие третье и четвертое места и набравшие столько же курские «Русичи-2» и костромская СШОР №2-КБК сыграли, соответственно, на 2 и 4 матча больше «зубров». Лидирует же пока… дважды поверженный нами БК «Тверь» — 12 очков после 8-ми игр. У идущего вторым БК «Брянск» — 6 побед в 6-ти играх и те же 12 очков при чуть худшей разнице (110 против 115-ти у тверичей).