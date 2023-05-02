Новости Рязани сегодня: 2 мая

7info представляет обзор главных новостей вторника, 2 мая.

В Рязани создадут центр по производству и разработке БПЛА. Около трети заявок на участие в Аэрокосмической долине подали именно разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов. Специализированный центр создадут, чтобы обеспечить резидентам оптимальные условия.

На 6 площадках в Рязани будут раздавать Георгиевские ленточки. В Рязани ленточку можно будет получить в скверах имени А.В. Александрова и 60-летия Победы, на площадях Ленина, Театральной, Победы и Соборной.В День Победы, 9 мая, волонтёры продолжат раздавать ленточки в Соборном парке Рязанского кремля.

Прокуратура направила в суд 42 иска о паспортизации дорог Рязани. Ответчиком стало управление благоустройства мэрии. По данным прокуратуры, без паспортизации нельзя вести учёт дорог, оценивать их состояние, износ, разрабатывать планы развития городской дорожной сети.

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской будет принесён в Рязань. Святая Матрона — одна из самых почитаемых святых XX века. Благодаря близости к народу, простоте, нестяжательности, прозорливости, любви и помощи ко всем приходящим и нуждающимся святая Матрона стала близкой и любимой для каждого.

Начальник управления рязанского Минсельхоза Александр Мурзин умер в 43 года. Церемония прощания состоится 4 мая в 9 часов 15 минут у здания министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (г. Рязань, ул. Есенина, д. 9). Похоронят Александра Анатольевича Мурзина 4 мая на его малой родине, в р. п. Чучково.

В Рязанской области ограничили въезд в леса. Ограничения распространяются на леса, входящие в границы Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.