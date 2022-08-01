Новости Рязани сегодня: 1 августа

7info представляет обзор важных, на наш взгляд, новостей понедельника, 1 августа.

В Рязани ищут очевидцев ДТП 29 июля. Автор публикации в группе ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, произошедшей в минувшую пятницу с 18 до 19 часов на перекрёстке улиц Циолковского и Яблочкова в сторону Куйбышевского шоссе. Тех, у кого есть записи видеорегистраторов, просят позвонить по телефону 8 (951) 107-55-29 или отправить видео на WhatsApp.

Рязанцы возмутились продажей пива в Рязанском кремле. Пенный напиток продают в «Трапезной кремлёвской» от Рязанской епархии. В чеках от покупок стоит пометка «пожертвование». Информация появилась в группе Трезвая Рязань ОБЩЕЕ ДЕЛО ВКонтакте.

Григорий Парсентьев и Наталья Рубина зарегистрированы кандидатами на должность губернатора Рязанской области. Соответствующие удостоверения им вручили в понедельник, 1 августа, на заседании регионального избиркома. Напомним, Григорий Парсентьев представляет региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области, Наталья Рубина – региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области. Выборы главы региона пройдут 9-11 сентября.

Торговый городок планируют сделать резиденцией рязанских брендов. Такая информация появилась в группе ВКонтакте, посвящённой восстановлению Рязанской ВДНХ. Главное условие для резидентов – отражать в проекте идентичность региона: добавить в меню местное блюдо, использовать рязанские мотивы в интерьере или презентовать продукты локальных брендов.

В Касимовском районе начальник отдела логистики предприятия предстанет перед судом, она обвиняется в получении взяток, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Следствием установлено, что 51-летняя женщина получила от работников нескольких фирм-контрагентов средства за оказание содействия по осуществлению закупок только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Полученными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению.

2 августа жителей Рязанской области ждёт жаркая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Скорость ветра переменных направлений составит от 2 до 7 м/с. Воздух ночью прогреется до 9-14 градусов, а днём – до 23-28 градусов.