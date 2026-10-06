ТНТ покажет комедийный сериал «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным 

12 октября в 21:00 на ТНТ состоится премьера сериала «Кукушкин» (16+) с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала. Это терапевтическая бадди-комедия о том, как подружиться с собственной головой. Сериал из 16 серий снят компанией Good Story Media. Креативный продюсер и сценарист — Сергей Панасенков («Мир! Дружба! Жвачка!», «Люся»). Режиссёр — Велимир Русаков («Трудный ребёнок», «Закон и беспорядок»).

Неуверенный в себе Лёня Кукушкин пытается добиться успеха в Москве, но много лет работает в должности самого младшего аудитора. Внутренний голос Лёни смел, ироничен и может практически всё. В реальности же он боится себя проявить: на работе не помнят, как его зовут, соседи и хозяин квартиры его шпыняют, а с девушкой, которая ему нравится, он боится даже заговорить. Всё меняется, когда в жизни Лёни появляется его бывший одноклассник Кирюха, который приехал покорять Москву и селится у Лёни против его воли. Кирюха раскован, общителен и нагловат, он хочет легких денег и быстрого успеха, пробует себя везде и подбивает Лёню к активным действиям. Как бы Лёня не сопротивлялся внесенному в жизнь хаосу, он замечает, что в его жизни начинают происходить изменения.

По духу «Кукушкин» близок к классическим историям взросления. Его героям под тридцать, но они только учатся заговаривать с теми, кто им нравится, отстаивать себя на работе и пускать в свою жизнь других людей. Всё, что Лёня держит при себе, зритель слышит за кадром: внутренний голос героя комментирует будни в корпорации, стычки с соседями и каждую встречу с коллегой Алисой. Алису играет Дарья Руденок, и её героиня ироничная, остроумная и лёгкая на подъём. Её подруга Вика в исполнении Натальи Иглиной сидит в декрете, скучает и ищет приключений. А компанией, где работают Лёня и Алиса, руководит начальник, который управляет сотрудниками с помощью эзотерики и энергии космоса. Персонажи «Кукушкина» абсолютно разные, и каждого легко встретить в жизни: в соседнем кабинете, на лестничной клетке или в родительском чате. Объединяет всех душевность и умение смеяться над собой.

Велимир Русаков, режиссёр: «Насколько я знаю, Антон Щукин искал режиссёра, который внутренне был бы похож на главного героя, неуверенного и обаятельного аутсайдера. Когда-то я работал у Щукина автором на сериале «ЧОП». Думаю, он вспомнил, как на встречах я мялся, волновался и вёл себя как Холден Колфилд. Когда я прочитал сезон и познакомился с автором Серёжей Панасенковым, то сразу почувствовал, как хорошо сложился командный пазл: эту историю мы сможем рассказать с полной отдачей, и получится круто. Для миллениалов и зумеров это близкие и понятные темы. Мне кажется, переживания нашего Кукушкина отзовутся в каждом, кто умеет сопереживать. Справедливости ради, у нас есть Кирюха в исполнении Саши Якина. Он гиперуверенный в себе парень, тоже с доброй душой, и, думаю, добрая половина зрителей узнает себя именно в нём. На площадке закадровый текст, который звучит в голове Кукушкина, обычно читал я, а Даня Рассомахин проговаривал его про себя и подчёркивал мимикой. В эти моменты мы с ним как будто становились одним человеком и синхронизировались на двести процентов».

Данила Рассомахин, актёр: «Мой персонаж Леня — человек в футляре, одиночка, которому комфортно его одиночество. Не будь Кирюхи, не известно, как бы дальше он жил. Леня хочет, но не особо умеет существовать в коллективе даже несмотря на то, что работает в офисе. Леня педант, у которого есть строгий план для жизни и для карьеры. Другой вопрос, что счастливую жизнь трудно спланировать, а любовь тем более.

Про хорошее трудно найти незаезженные слова. Но наш дуэт с Сашей Якиным был творческим кайфом. Саша прекрасен и как артист, и как человек; мы поддерживали друг друга за кадром, шутили, пытались «расколоть». Очень рад, что нам удалось вместе поработать. Да и вообще с партнёрами нам всем очень повезло в «Кукушкине»: Даша Руденок, Наташа Иглина, Артем Осипов, Сергей Степин и все-все-все…

Наш сериал про необходимость отпускать. Страхи, обиды, прошлое, даже любовь. Настоящая любовь не вписывается в планы, графики и формулы. Но можно, конечно, попытаться ими любовь удержать, как птицу клеткой. Но любовь ли это тогда?»

Дарья Руденок, актриса: «На вопрос, можно ли вообще назвать отношения наших героев дружбой, каждый зритель ответит для себя сам. Дружба бывает очень разной. Иногда между людьми возникает почти родственная, духовная связь, и слово «дружба» для неё даже тесновато. А иногда это просто тусовка, тепло и ощущение единства в конкретный момент и период жизни, не более того. Ключевой темой сериала мне кажется открытый и честный разговор. Я до сих пор этому учусь и считаю, что это очень освобождающий навык, который облегчает жизнь всем: в любви, в дружбе и в любых отношениях, в том числе с самим собой. На площадке было легко и весело во многом благодаря нашему режиссеру Велимиру Русакову. Он сам по себе комедия, ему даже ничего специально делать не приходилось».

Фото: ТНТ