Четверг, 18 января, 2024
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Ночью с рязанских улиц вывезли 4600 кубометров снега

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Фото: сайт администрации
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В ночь с 17 на 18 января с улиц Рязани вывезли 4600 кубометров снега, сообщает мэрия.

Дирекция благоустройства города работала на улицах Дзержинского, Ленина, Есенина, Юбилейная, Скоморошинская, Павлова, Николодворянская, Полонского. Грейдирование проводилось на улицах Островского, Березовая, Нефтезаводская, Щорса, Островского, Гоголя, Березовая, Льва Толстого и Черновицкая.

Кроме этого, дороги обработали реагентами и песко-соляной смесью.

Днем 18 января рабочие будут убирать снег на площади Попова и на улицах Яхонтова и Чапаева.

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