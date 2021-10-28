Николай Любимов встретился с представителями молодёжных общественных организаций Рязани

В четверг, 28 октября, губернатор Рязанской области Николай встретился с представителями молодёжных общественных организаций города в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

На встрече подвели итоги участия Рязанской области во Всероссийской форумной кампании, а также рассказали о возможностях для реализации проектов молодёжи.

В ходе разговора Любимов отметил, что именно молодёжь города помогла осуществить реконструкцию Торгового городка и начать подготовку к восстановлению кинотеатра «Родина».