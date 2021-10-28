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Четверг, 28 октября, 2021
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Николай Любимов встретился с представителями молодёжных общественных организаций Рязани

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

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В четверг, 28 октября, губернатор Рязанской области Николай встретился с представителями молодёжных общественных организаций города в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. 

На встрече подвели итоги участия Рязанской области во Всероссийской форумной кампании, а также рассказали о возможностях для реализации проектов молодёжи.

В ходе разговора Любимов отметил, что именно молодёжь города помогла осуществить реконструкцию Торгового городка и начать подготовку к восстановлению кинотеатра «Родина».

«Очень хочу, чтобы опыт создания полноценных проектов, способность начать с дерзкой идеи и довести её до реального воплощения помогли и другим вашим ровесникам», — отметил глава региона. 

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