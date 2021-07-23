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В пятницу, 23 июля, Николай Любимов побывал на форуме «День Поля Рязанской области — 2021». Мероприятия прошло в Александро-Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На «Дне поля» представлены современные разработки ученых, производителей техники. Свою продукцию показали более 70 производителей машин, оборудования для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая, удобрений, кормов для животных и средств защиты растений.

Губернатор Николай Любимов вместе с почетными гостями форума принял участие в уборке урожая зерновых на комбайнах отечественного производства. Глава региона отметил, что «День поля» — эффективная площадка для продвижения инновационных проектов, привлечения инвесторов, налаживания межрегиональных контактов.

— Здесь представлены лучшие практики, новинки, передовые технологии – то, за счет чего наши аграрии добиваются высоких результатов в любых обстоятельствах. В сложнейших, экстраординарных условиях 2020 года, на пике пандемии АПК региона успешно прошел проверку на прочность, – сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил успехи в растениеводстве, животноводстве, сфере переработки и других направлениях. Любимов также подчеркнул, что необходимы высокие темпы развития здравоохранения, образования, культуры, дорог и систем связи.

— Наши граждане заслуживают того, чтобы жить в современных, комфортных условиях. Не из кабинетов, а с «земли» идут наиболее эффективные инициативы, и они обязательно будут реализованы, — заметил глава региона.

Губернатор рассказал, что Рязанская область уже получила дополнительно 400 млн рублей из федерального бюджета на ремонт самых проблемных участков автодорог. Половина этих средств отправилась в районы. Приоритетными являются вопросы обеспечения сёл чистой питьевой водой, утилизации ТКО. При поддержке федерального центра в следующем году будут построены два ФОКа.