Николай Любимов: Важнейшая задача – не допустить закрытия ни одного предприятия

22 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. На заседании затронули тему поддержки бизнеса в период действия санкций.

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На сегодняшний день поддержка бизнеса – одна из главных задач, считает глава региона. В регионе разработали ряд мер, которые уже стали востребованы у предпринимателей. Но наравне с ними нужны и новые решения. Как отметил Любимов, их регион прорабатывает в контакте с бизнес-сообществом в форме диалога.

Для анализа проблем и разработки очередного пакета решений в Рязанской области проведено экстранное заседание регионального штаба по поддержанию экономической стабильности. В формате «мозгового штурма» сформирован план первоочердных действий. Его представят на практической сессии «Сохраняем курс развития».

Для повышения оперативности оказания помощи предприятиям (например, в вопросах подбора аналогов импортным материалам) в Рязанской области начал работать Оперативный центр поддержки бизнеса, также продолжает действовать Центр импортозамещения.

– Для нас сейчас важнейшая задача – не допустить закрытия ни одного предприятия, сохранить объемы выпуска у экспортоориентированных производств, обеспечив им, если нужно, новые рынки сбыта, – подчеркнул губернатор. – Еще одна стратегическая цель – сделать так, чтобы в это сложное время наш бизнес не просто оставался на плаву, но и продолжал развиваться.

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По словам главы региона, важно активно замещать ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний. По словам Любимова, начинается время новых возможностей, которые важно использовать эффективно.