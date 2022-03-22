Николай Любимов: Важнейшая задача – не допустить закрытия ни одного предприятия

22 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства. На заседании затронули тему поддержки бизнеса в период действия санкций.
На сегодняшний день поддержка бизнеса – одна из главных задач, считает глава региона. В регионе разработали ряд мер, которые уже стали востребованы у предпринимателей. Но наравне с ними нужны и новые решения. Как отметил Любимов, их регион прорабатывает в контакте с бизнес-сообществом в форме диалога.
Для анализа проблем и разработки очередного пакета решений в Рязанской области проведено экстранное заседание регионального штаба по поддержанию экономической стабильности. В формате «мозгового штурма» сформирован план первоочердных действий. Его представят на практической сессии «Сохраняем курс развития».
Для повышения оперативности оказания помощи предприятиям (например, в вопросах подбора аналогов импортным материалам) в Рязанской области начал работать Оперативный центр поддержки бизнеса, также продолжает действовать Центр импортозамещения.
По словам главы региона, важно активно замещать ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний. По словам Любимова, начинается время новых возможностей, которые важно использовать эффективно.