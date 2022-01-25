Николай Любимов потребовал ускорить темпы вывоза снега с улиц Рязани

25 января в областном правительстве состоялось еженедельное заседание. В очередной раз глава региона Николай Любимов поднял вопрос уборки улиц и дворов в Рязани.
По его словам, результаты уборки не такие, какие хотелось бы видеть местным жителям. Накануне вечером он лично проинспектировал городские территории, чтобы проверить качество вывоза снега.
Дворник рассказал губернатору, что давно не было такого количество осадков, и его коллеги проявляют старание. Но не вывезенный вовремя снег усложняет их труд.
Он потребовал ускорять темпы вывоза снега. Кроме того, коммунальщиков необходимо обеспечить качественным инвентарём.
Проработать эти вопросы поручено зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому и мэру Рязани Елены Сорокиной. Кроме того, речь зашла об увеличении зарплат дворникам.
Глава региона также поручил пересмотреть состав спецтехники, находящейся на балансе города и предприятий, а также графики её работы. Кроме того, Любимов обратил внимание на увеличение парка малой спецтехники и усилению работ по уборке дворовых территорий.
Отчёт о проделанной работе губернатору представят на следующем заседании правительства.