Николай Любимов потребовал ускорить темпы вывоза снега с улиц Рязани

25 января в областном правительстве состоялось еженедельное заседание. В очередной раз глава региона Николай Любимов поднял вопрос уборки улиц и дворов в Рязани.

По его словам, результаты уборки не такие, какие хотелось бы видеть местным жителям. Накануне вечером он лично проинспектировал городские территории, чтобы проверить качество вывоза снега.

– Я проехал по городу и даже пообщался с дворником. Алексея Михайловича Горошкина многие рязанцы знают, он уважаемый человек, работает в Дирекции благоустройства города давно. И надо сказать, что на вверенной ему территории всегда порядок и чистота, – сказал Николай Любимов. – Человек в этой системе давно, видит ситуацию, что называется изнутри. Мне важно было услышать его мнение. И он обратил внимание на очень правильные вещи.

Дворник рассказал губернатору, что давно не было такого количество осадков, и его коллеги проявляют старание. Но не вывезенный вовремя снег усложняет их труд.

– Я убежден, при любом дефиците машин можно найти выход из положения, если правильно выстроить логистику и чётко выдерживать сроки: откуда, когда и какими силами вывозить снег с улиц Рязани, – сказал Любимов.

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Он потребовал ускорять темпы вывоза снега. Кроме того, коммунальщиков необходимо обеспечить качественным инвентарём.

Проработать эти вопросы поручено зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому и мэру Рязани Елены Сорокиной. Кроме того, речь зашла об увеличении зарплат дворникам.

– Конечно, за такие объемы работ и нагрузки людям надо повышать заработную плату, – добавил губернатор.

Глава региона также поручил пересмотреть состав спецтехники, находящейся на балансе города и предприятий, а также графики её работы. Кроме того, Любимов обратил внимание на увеличение парка малой спецтехники и усилению работ по уборке дворовых территорий.

Отчёт о проделанной работе губернатору представят на следующем заседании правительства.