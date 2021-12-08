2.3 C
Рязань
Среда, 8 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ

7info7

8 декабря губернатор Николай Любимов осмотрел территориальный отдел МФЦ по Советскому району в Рязани.

Отдел находится на улице Почтовой. Глава региона вместе с министром промышленности и экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и директором ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» Лией Лукьяновой ознакомился, как организован процесс записи и приёма посетителей, выдачи документов.

В отделе появился новый программно-технологический комплекс «Криптокабина», с помощью которого оформляется и выдаётся биометрический загранпаспорт. Эта услуга включена в обязательный перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ. В зале ожидания Губернатор пообщался с гражданами. Все они высказали удовлетворенность качеством оказания услуг.

Реклама

Николай Любимов поделился впечатлениями от осмотра отдела:

— Все оперативно, с высоким сервисом и качеством оказания большого количества услуг по разным жизненным ситуациям, — отметил он. — Порядка 23 тысяч за последнее время оказано только по выдаче на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 или перенесенном заболевании. Важно, что применяются современные технологии, позволяющие людям фактически без помощи консультанта сразу зарегистрировать биометрические данные для получения загранпаспорта. МФЦ – важный институт помощи людям. Один из самых удачных проектов, который избавляет граждан от сбора документов, посещения множества инстанций, стояния в очередях. Сегодня я дал поручение продумать организацию работы МФЦ в субботу – наиболее удобный для людей день для посещения многофункциональных центров. Вместе с этим, учитывая большую нагрузку сотрудников, мы стараемся создать все условия для того, чтобы работать здесь было интересно, а, самое главное, люди видели перспективу карьерного роста.

  • Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ
  • Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ
  • Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ
  • Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,845ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img