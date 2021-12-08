Николай Любимов посетил один из рязанских отделов МФЦ

8 декабря губернатор Николай Любимов осмотрел территориальный отдел МФЦ по Советскому району в Рязани.
Отдел находится на улице Почтовой. Глава региона вместе с министром промышленности и экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и директором ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» Лией Лукьяновой ознакомился, как организован процесс записи и приёма посетителей, выдачи документов.
В отделе появился новый программно-технологический комплекс «Криптокабина», с помощью которого оформляется и выдаётся биометрический загранпаспорт. Эта услуга включена в обязательный перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ. В зале ожидания Губернатор пообщался с гражданами. Все они высказали удовлетворенность качеством оказания услуг.
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Николай Любимов поделился впечатлениями от осмотра отдела:
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