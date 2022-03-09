Николай Любимов поручил чиновникам ежедневно мониторить состояние дорог в Рязанской области

В среду, 9 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание регионального правительства. На совещании он обратил внимание на работу глав муниципальных образований по обращениям граждан и сказал, что необходимо повысить её результативность.

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По словам главы региона, ко всем просьбам, вопросам и сообщениям нужно проявлять пристальное внимание, их нельзя решать формально.

– Задача – оперативно реагировать и делать всё для того, чтобы проблемные вопросы, которые обозначают люди, решались как можно быстрее, с максимально положительным результатом, – сказал Любимов. – Сейчас особенно нужно постараться сделать так, чтобы люди чувствовали себя более комфортно, были окружены вниманием и заботой, имели нормальные условия для жизни.

Николай Любимов напомнил, что во время командировок в районы Рязанской области передал главам администраций папки с жалобами, которые местные жители оставляли в соцсетях. Среди них – те вопросы, которые должны решать на местах, без вмешательства региональных министерств и ведомств. Чиновникам Любимов посоветовал реагировать на них быстрее, не ссылаясь на отсутствие средств, ведь многие из них можно решить без серьёзного финансирования.

Глава региона напомнил, что с наступлением весны жителей региона особенно волнует состояние дорог и благоустройства. Он поручил ежедневно мониторить обстановку в этих сферах, усилить взаимодействие с подрядчиками, провести, где возможно, ремонт аварийных ям.

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Как отметили сами главы администраций, много вопросов от граждан поступает насчёт уличного освещения. В частности, проблемы с уличным освещением наблюдаются в Сасове. Они поэтапно решаются, заверила глава администрации города Евгения Рубцова. По адресам, на которые поступают жалобы, в течение марта заменят светильники. Вместе с те в рамках участия муниципалитета в программе поддержки местных инициатив до 1 сентября установят 160 светильников.