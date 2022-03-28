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Понедельник, 28 марта, 2022

Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера

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Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера

7info7

28 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов проинспектировал строительства нового здания главного корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщает сайт правительства региона.

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Строительство нового здания производится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вместе с главой областного Минстроя Вячеславом Меньшовым, руководителем областного Минздрава Андреем Прилуцким, главврачом онкодиспансера Михаилом Рязанцевым осмотрел помещения лечебно-поликлинического отделения.

В настоящей момент строительство нового здания находится на завершающей стадии. Рабочие проводят монтаж внутренних инженерных сетей, перегородок, вентилируемого фасада, слаботочных систем. Также проводится отделка помещений и входных групп.  Когда установится хорошая погода, начнётся благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, объект оснащают высокотехнологичным медицинским оборудованием. Десятиэтажное здание нового онкологического диспансера рассчитано на 250 коек и блок с десятью операционными. Есть реанимационное, эндоскопическое, рентгенодиагностическое, приемное отделения и отделение интенсивной терапии. Кроме того, в учреждении будет работать поликлиника на 150 посещений в смену, ЦСО, дезотделение, административный блок, конференц-зал, учебные комнаты.

– Несмотря на риски, связанные с санкциями, строительство онкодиспансера осуществляется оперативно и качественно. Сейчас основной вопрос с оборудованием. Мы максимально сосредоточены на том, чтобы не было проблем с его поставкой. На сегодняшний момент основные виды высокотехнологичного оборудования – самого мощного и дорогого, уже законтрактованы. Пока в этом отношении поставщики рисков не видят, но мы стараемся подстраховаться – прорабатываем различные варианты, в том числе и по недорогостоящему оборудованию, – сказал губернатор.

Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера
Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера
Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера

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