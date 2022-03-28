Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера

– Несмотря на риски, связанные с санкциями, строительство онкодиспансера осуществляется оперативно и качественно. Сейчас основной вопрос с оборудованием. Мы максимально сосредоточены на том, чтобы не было проблем с его поставкой. На сегодняшний момент основные виды высокотехнологичного оборудования – самого мощного и дорогого, уже законтрактованы. Пока в этом отношении поставщики рисков не видят, но мы стараемся подстраховаться – прорабатываем различные варианты, в том числе и по недорогостоящему оборудованию, – сказал губернатор.