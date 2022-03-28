Николай Любимов оценил ход строительства нового корпуса онкодиспансера

28 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов проинспектировал строительства нового здания главного корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщает сайт правительства региона.
Строительство нового здания производится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вместе с главой областного Минстроя Вячеславом Меньшовым, руководителем областного Минздрава Андреем Прилуцким, главврачом онкодиспансера Михаилом Рязанцевым осмотрел помещения лечебно-поликлинического отделения.
В настоящей момент строительство нового здания находится на завершающей стадии. Рабочие проводят монтаж внутренних инженерных сетей, перегородок, вентилируемого фасада, слаботочных систем. Также проводится отделка помещений и входных групп. Когда установится хорошая погода, начнётся благоустройство прилегающей территории.
Кроме того, объект оснащают высокотехнологичным медицинским оборудованием. Десятиэтажное здание нового онкологического диспансера рассчитано на 250 коек и блок с десятью операционными. Есть реанимационное, эндоскопическое, рентгенодиагностическое, приемное отделения и отделение интенсивной терапии. Кроме того, в учреждении будет работать поликлиника на 150 посещений в смену, ЦСО, дезотделение, административный блок, конференц-зал, учебные комнаты.