Николай Любимов назвал сельское хозяйство одним из перспективных направлений сотрудничества Рязанской области и Индии

19 апреля в Индии продолжилась работа бизнес-миссии Рязанской области. Делегация работала в городе Мумбаи. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и члены делегации побывали в одной из ведущих сельскохозяйственных компаний страны Sunkraft Agro LLP, а также провели переговоры с руководством Всеиндийской Ассоциации Промышленности (AIAI) и Всемирного торгового центра в Мумбаи.
Во время встречи с президентом агрокомпании Sunkraft Agro LLP господином Джаем Кошиком и назначенными партнерами компании Мехаком Кошиком и Караном Кошиком рязанцы представили ряд предложений о сотрудничестве. Например, удалось обсудить возможности размещения на территории Рязанской области филиалов Sunkraft Agro и возможности взаимодействия региональных сельхозпроизводителей в части экспорта сырья для производства продукции в Индии.
Инициативы рязанской бизнес-миссии о запуске в нашем регионе завода по переработке семян масличных культур и дистрибьюторско-логистического центра компании Sunkraft Agro получили поддержку. По предварительной договоренности по обоим проектам будет организована детальная проработка с привлечением специалистов Корпорации развития Рязанской области. В продолжение переговоров рязанская сторона направит индийским партнерам проекты дорожных карт с основными этапами реализации этих предложений.
По итогам переговоров с представителями Всеиндийской ассоциации промышленности и Всемирного торгового центра в Мумбаи экспортные и инвестиционные предложения рязанской бизнес-миссии будут рассмотрены дополнительно. По соглашению сторон и на основе анализа преимуществ региона AIAI подготовит свои предложения по участию Рязанской области в деловых мероприятиях, которые организует Ассоциация в текущем году.