Николай Любимов назвал сельское хозяйство одним из перспективных направлений сотрудничества Рязанской области и Индии

19 апреля в Индии продолжилась работа бизнес-миссии Рязанской области. Делегация работала в городе Мумбаи. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и члены делегации побывали в одной из ведущих сельскохозяйственных компаний страны Sunkraft Agro LLP, а также провели переговоры с руководством Всеиндийской Ассоциации Промышленности (AIAI) и Всемирного торгового центра в Мумбаи.

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Во время встречи с президентом агрокомпании Sunkraft Agro LLP господином Джаем Кошиком и назначенными партнерами компании Мехаком Кошиком и Караном Кошиком рязанцы представили ряд предложений о сотрудничестве. Например, удалось обсудить возможности размещения на территории Рязанской области филиалов Sunkraft Agro и возможности взаимодействия региональных сельхозпроизводителей в части экспорта сырья для производства продукции в Индии.

– Компания Sunkraft Agro широко известна на мировом рынке. Мы знаем ее как поставщика с надежной репутацией. А надежность всегда была и остается важнейшим критерием в установлении делового взаимодействия, – отметил губернатор Николай Любимов в ходе переговоров. – Рязанская область заинтересована в сотрудничестве с индийскими инвесторами. Сельское хозяйство – одно из перспективных направлений сотрудничества Рязанской области и Индии. Со своей стороны мы можем гарантировать организацию оптимальных вариантов локализации, обеспечение преференциального режима и полное сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов.

Инициативы рязанской бизнес-миссии о запуске в нашем регионе завода по переработке семян масличных культур и дистрибьюторско-логистического центра компании Sunkraft Agro получили поддержку. По предварительной договоренности по обоим проектам будет организована детальная проработка с привлечением специалистов Корпорации развития Рязанской области. В продолжение переговоров рязанская сторона направит индийским партнерам проекты дорожных карт с основными этапами реализации этих предложений.

По итогам переговоров с представителями Всеиндийской ассоциации промышленности и Всемирного торгового центра в Мумбаи экспортные и инвестиционные предложения рязанской бизнес-миссии будут рассмотрены дополнительно. По соглашению сторон и на основе анализа преимуществ региона AIAI подготовит свои предложения по участию Рязанской области в деловых мероприятиях, которые организует Ассоциация в текущем году.