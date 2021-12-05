Николай Любимов: Молодыми добровольцами наш регион может по праву гордиться

Губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал ВКонтакте пост-поздравление с Днём добровольца.

5 декабря отмечают свой праздник добровольцы — неравнодушные люди, которые стремятся сделать мир вокруг добрее и лучше. Они в любой момент на связи, всегда готовы поддержать, выручить, подбодрить. В День добровольца благодарю всех, кто следует зову сердца и помогает близким!

Молодыми добровольцами наш регион может по праву гордиться. В этом году трое наших волонтеров стали финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ и заняли первые места в народном голосовании на платформе добро.рф. Двое рязанцев вошли в число победителей: Анастасия Теплова заняла второе место в номинации «Здоровье нации», а Георгий Калинин — второе место в номинации «Культурное наследие».

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Эта премия создана для поддержки инициатив, которые направлены на помощь людям и повышение качества жизни. Победители получают возможность реализовать свои идеи. Поздравляю ребят и желаю успеха!