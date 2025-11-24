Новогодняя столица-2026
В Рязанской области сменились руководители двух отделов СК

Анастасия Мериакри
Фото: sledcom.ru

В управлении Следственного комитета по Рязанской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 ноября.

Василий Горнов, капитан юстиции, был назначен на должность руководителя Московского межрайонного следственного отдела в Рязани. Он начал работать в Следственном комитете в 2017 году, ранее возглавляя Касимовский МСО.

Вместо Горнова руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела стал Павел Мирохин, майор юстиции. Он служит в СК с 2011 года и до своего назначения руководил Сасовским МСО.

