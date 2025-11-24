В Рязанской области проводится набор в мобилизационный людской резерв 

Основная задача резервистов – участие в охране и обороне важных объектов, ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятиях гражданской обороны, поддержании общественного порядка. В резерв могут войти граждане, заключившие соответствующий контракт. При этом можно остаться работать на своем же предприятии, а дежурство надо будет нести на территории региона (без выезда в другие субъекты).

За пребывание в резерве (кроме периодов участия в военных сборах) гарантировано:

— ежемесячное денежное содержание от 2 580 до 6 792 руб.; выплата за участие в военных сборах – от 21 496 до 56 599 руб.;

— сохранение рабочего места и средней зарплаты (при привлечении к военным сборам);

— продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение (при исполнении обязанностей военной службы);

— обязательное государственное страхование жизни и здоровья (при исполнении обязанностей военной службы);

— бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно.

Для резервистов разработана программа подготовки. Она позволит гражданам за время пребывания в мобилизационном людском резерве пройти теоретический и практический курсы боевой подготовки. Боевое дежурство в составе мобильных огневых групп будет организовано только в пределах Рязанской области (в течение 60 суток раз в год).

Принять участие в наборе в мобилизационный людской резерв могут прапорщики, сержанты и солдаты до 52 лет, а также младшие офицеры до 57 лет, старшие офицеры до 62 лет. Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А» и «Б») и иметь образование не ниже основного общего (9 классов).

Для получения подробной информации можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру телефона: 8(4912)25-67-09.