В Рязани объявили о повышенных выплатах контрактникам

Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязанской области существенно повышена единовременная выплата для военнослужащих по контракту. Согласно постановлению губернатора №100-пг от 13 ноября 2025 года, размер региональной доплаты увеличен с одного до двух миллионов рублей. Данная мера действует до конца 2025 года.

В совокупности с федеральными выплатами общая сумма единовременной помощи при заключении контракта достигает 2,4 млн рублей.

Помимо этого, в регионе действует комплекс мер поддержки для военнослужащих и их семей. Им присваивается статус ветерана боевых действий, предоставляются льготы и оказывается социальная помощь, включая возможность списания кредитной задолженности.

Ежемесячное денежное довольствие контрактника, в зависимости от звания и занимаемой должности, начинается от 200 тысяч рублей. Таким образом, общий доход в первый год службы может превышать 5 миллионов рублей.

За подробной информацией можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в Областной пункт отбора.

