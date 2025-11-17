В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

В шести государственных вузах Рязанской области обучается 29,7 тысяч студентов, как сообщает Рязаньстат. Очно обучаются 59% студентов.

17 ноября отмечается Всемирный день студента. Из общего числа учащихся 50,3% составляют девушки. Среди студентов 58% учатся на программах бакалавриата, 11% — на программах магистратуры, а 31% осваивают программы специалитета.

Треть студентов получают государственные стипендии, из которых 111 человек удостоены стипендий Президента, Правительства России и именных стипендий.