В 6 вузах Рязанской области обучаются 29 700 тысяч студентов

Анастасия Мериакри
РГУ имени Есенина, фото: t.me/rgu_esenina

В шести государственных вузах Рязанской области обучается 29,7 тысяч студентов, как сообщает Рязаньстат. Очно обучаются 59% студентов.

17 ноября отмечается Всемирный день студента. Из общего числа учащихся 50,3% составляют девушки. Среди студентов 58% учатся на программах бакалавриата, 11% — на программах магистратуры, а 31% осваивают программы специалитета.

Треть студентов получают государственные стипендии, из которых 111 человек удостоены стипендий Президента, Правительства России и именных стипендий.

