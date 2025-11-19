Среда, 19 ноября, 2025
-1.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Более 400 детей прошли реабилитацию в рязанских центрах

Анастасия Мериакри
Источник: "Рязанские ведомости"

Рязанская область участвует в федеральной программе, направленной на комплексную социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет.

С 2024 года в Рязанской области реализуется федеральный пилотный проект по комплексной реабилитации детей в возрасте от 4 до 17 лет, которые впервые получили статус инвалида. В рамках этого проекта каждому такому ребенку предоставляется специальный электронный сертификат для прохождения комплексной реабилитации. Финансирование лечения осуществляется Социальным фондом России.

В Рязанской области лечебно-восстановительные мероприятия проводятся в шести региональных учреждениях социальной сферы. Ведущими учреждениями являются МСРЦ «Сосновый бор» и рязанский Центр социального развития. Также услуги доступны в комплексных организациях соцобслуживания в Касимовском и Сасовском округах и Сапожковском районе. Программа восстановления здоровья длится 21 день.

За время реализации пилотного проекта более 400 детей прошли реабилитацию. Было закуплено 200 единиц современного специализированного оборудования. В рамках реабилитационных мероприятий для пациентов предусмотрены индивидуальные консультации по ранней профориентации, групповые занятия по развитию коммуникативных навыков и арт-терапевтические мастер-классы. Для родителей проводятся встречи с психологами.

