Более 185 млн рублей потратили рязанцы на посещение саун и бань с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
За первые девять месяцев 2025 года жители Рязани стали в 1,7 раза чаще посещать сауны и бани по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные предоставил Рязаньстат.

Особенно заметный рост в 4,9 раза зафиксирован в организациях Рязанского района. В период с января по сентябрь жители региона потратили на посещение саун и бань 185,1 млн рублей, что составляет 2,8% от общего объема бытовых услуг, оказанных населению.

Сентябрь 2025 года показал значительный рост интереса к этим услугам: в Шиловском районе он увеличился в 14,6 раза по сравнению с сентябрем прошлого года, в Кораблинском округе — в 1,3 раза, а в Рязани — в 1,2 раза. При этом в среднем по области интерес остался на прежнем уровне. В сентябре организации региона оказали услуг на сумму 15,1 млн рублей.

