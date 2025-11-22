Суббота, 22 ноября, 2025
3 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Задержаны подростки, повредившие автомобили на парковке торгового центра в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

В Рязани полицейские задержали молодых людей, которые повредили автомобили на парковке торгового центра в Железнодорожном районе.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории парковки торгового центра неизвестные повредили несколько автомобилей, в том числе служебный автомобиль «УАЗ Патриот», принадлежащий отделу полиции. Злоумышленники прыгали на кузовах машин, оставляя на них механические повреждения.

Правонарушителей удалось оперативно установить и задержать. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были доставлены в отдел МВД России по Железнодорожному району вместе с родителями.

Теперь они будут поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родители подростков будут привлечены к административной ответственности.

Читайте также  Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Другие материалы рубрики

Сломавший общественный туалет на Лыбедском бульваре рязанец извинился перед горожанами

Фура сгорела после заноса на трассе М-5 в Рязанской области

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Центр Рязани встал в пробках из-за массового ДТП на Ленина

Массовое ДТП с участием до 15 автомобилей произошло на Северной окружной в Рязани 

Две женщины погибли в выходные в результате ДТП в Рязанской области

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Кино и ТВ

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

На сцену снова выйдут популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены, чтобы в командном юмористическом соревновании побороться за титул самой смешной звезды России.