Задержаны подростки, повредившие автомобили на парковке торгового центра в Рязани

В Рязани полицейские задержали молодых людей, которые повредили автомобили на парковке торгового центра в Железнодорожном районе.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории парковки торгового центра неизвестные повредили несколько автомобилей, в том числе служебный автомобиль «УАЗ Патриот», принадлежащий отделу полиции. Злоумышленники прыгали на кузовах машин, оставляя на них механические повреждения.

Правонарушителей удалось оперативно установить и задержать. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были доставлены в отдел МВД России по Железнодорожному району вместе с родителями.

Теперь они будут поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Родители подростков будут привлечены к административной ответственности.