Тело пропавшего мужчины обнаружили в болоте в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/divers.dobrotvorec

В Рязанской области в болотистой местности было найдено тело пропавшего мужчины. Об этом сообщили в группе «ДобротворецЪ» ВКонтакте.

Поисковые мероприятия проводились на водоёме рядом с посёлком Ненашкино в Клепиковском районе. Заявка на помощь в поисках была получена 11 ноября, и уже на следующий день, 12 ноября, группа выехала на место происшествия.

В операции участвовали как дайверы, так и пешие поисковые отряды. За два дня было обследовано 200 метров под водой и 2,5 километра на суше.

Примерно в 14:00 поисковая группа, двигавшаяся на болотоходе, обнаружила пропавшего мужчину. Поисковые работы осложнялись неблагоприятными метеоусловиями.

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.

В МЧС сообщили подробности ДТП, в результате которого сгорела фура

Для ликвидации последствий аварии были задействованы 5 специалистов и 2 единицы техники Государственной противопожарной службы.

На Северной окружной в Рязани ночью столкнулись 15 автомобилей

По словам очевидцев, виновником массового ДТП стал водитель «Газели», который превысил скорость.

Массовое ДТП с участием до 15 автомобилей произошло на Северной окружной в Рязани 

Рязанцы сообщили, что причиной аварий стали плохие погодные условия — в городе вчера вечером был гололёд. 

Фура сгорела после заноса на трассе М-5 в Рязанской области

Водитель фуры потерял управление на скользкой дороге, в результате чего грузовик развернуло на 90 градусов.

Жителю Шацка грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление наркотиков

При осмотре жилища мужчины полицейские обнаружили в разных комнатах пакеты и тазики, наполненные фрагментами растений.

В Рязанской области ПВО и РЭБ уничтожили 25 БПЛА: возгорание на предприятии, жертв нет​

Ночью ПВО и РЭБ перехватили 64 БПЛА над девятью регионами; над Рязанской областью сбиты 25. Из‑за обломков вспыхнул пожар на территории предприятия, жертв нет. Действует запрет на публикацию фото и видео, работает опергруппа.

Рязанца задержали по подозрению в убийстве знакомого

В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары в голову.

Мужчина украл деньги у бывшей жены на наркотики в Новомичуринске

Бывший муж заявительницы употреблял наркотики, что повлияло на его поведение и привело к разводу.

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.