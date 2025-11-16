Тело пропавшего мужчины обнаружили в болоте в Рязанской области

В Рязанской области в болотистой местности было найдено тело пропавшего мужчины. Об этом сообщили в группе «ДобротворецЪ» ВКонтакте.

Поисковые мероприятия проводились на водоёме рядом с посёлком Ненашкино в Клепиковском районе. Заявка на помощь в поисках была получена 11 ноября, и уже на следующий день, 12 ноября, группа выехала на место происшествия.

В операции участвовали как дайверы, так и пешие поисковые отряды. За два дня было обследовано 200 метров под водой и 2,5 километра на суше.

Примерно в 14:00 поисковая группа, двигавшаяся на болотоходе, обнаружила пропавшего мужчину. Поисковые работы осложнялись неблагоприятными метеоусловиями.