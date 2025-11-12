Рязанцу грозит до 15 лет за убийство брата деревянным бруском

Следственный отдел Следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Согласно материалам следствия, 15 августа 2025 года обвиняемый и его 68-летний брат употребляли алкогольные напитки в доме последнего. В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удары кулаком и деревянным бруском по голове и груди. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте, а обвиняемый скрылся.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемого удалось установить и задержать. Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дело передано в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.