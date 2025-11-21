Рецидивист отобрал продукты у пенсионерки в Рязанской области

В Шацке сотрудники полиции по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Жертвой грабителя стала 76-летняя жительница города, которая в последнее время не встаёт с постели. Дверь её квартиры случайно оказалась открытой, этим и воспользовался неизвестный. Мужчина беспрепятственно зашел в жилище и на глазах у хозяйки опустошил холодильник.

Получи описание подозреваемого, оперативники уголовного розыска узнали ранее судимого за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека 40-летнего мужчину. Его задержали.

Выяснилось, что преступление подозреваемый совершил в нетрезвом виде. Узнав от знакомой о не встающей с постели пенсионерке, он ворвался к женщине в дом и забрал продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали в порядке ст.91 УПК РФ.