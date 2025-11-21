Пятница, 21 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Рецидивист отобрал продукты у пенсионерки в Рязанской области

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Шацке сотрудники полиции по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Жертвой грабителя стала 76-летняя жительница города, которая в последнее время не встаёт с постели. Дверь её квартиры случайно оказалась открытой, этим и воспользовался неизвестный. Мужчина беспрепятственно зашел в жилище и на глазах у хозяйки опустошил холодильник.

Получи описание подозреваемого, оперативники уголовного розыска узнали ранее судимого за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека 40-летнего мужчину. Его задержали. 

Выяснилось, что преступление подозреваемый совершил в нетрезвом виде. Узнав от знакомой о не встающей с постели пенсионерке, он ворвался к женщине в дом и забрал продукты. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали в порядке ст.91 УПК РФ.

Читайте также  В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Другие материалы рубрики

В Рязани ФСБ завела дело о хищении 6 млн рублей начальницей почтового отделения

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Сломавший общественный туалет на Лыбедском бульваре рязанец извинился перед горожанами

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

Десятки домов остались без отопления и горячей воды в Рязани

Ночная угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.