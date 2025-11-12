Анжелику Евдокимову утвердили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

В среду, 12 ноября, на заседании Рязанской областной Думы депутаты одобрили кандидатуру Анжелики Евдокимовой на должность Уполномоченного по правам ребенка в регионе. Предложение внести эту кандидатуру в региональный парламент было выдвинуто губернатором Павлом Малковым.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и регионального Правительства Яна Стрельцова представила Анжелику Евдокимову для голосования. Она отметила, что Евдокимова родилась в Рязанской области, получила образование в Московской государственной юридической академии и долгое время работала в органах прокуратуры региона и следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области. С 2020 года она занимает должность регионального Уполномоченного по правам ребенка. В 2023 году Евдокимова была удостоена почетного звания «Почетный юрист Рязанской области» за свои заслуги в укреплении законности и защите прав детей.

Сергей Лукьянов, председатель комитета облдумы по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, подчеркнул, что кандидатура Евдокимовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

После заседания Анжелика Евдокимова приняла присягу и выразила благодарность депутатам за оказанное доверие. Она отметила, что быть детским правозащитником — это большая ответственность и что в регионе уже сделано много для защиты прав детей. Евдокимова выразила признательность своим коллегам из Правительства области, региональных ведомств, правоохранительных органов, некоммерческих организаций и специалистов аппарата Уполномоченного за их помощь и поддержку. Она также обратилась к депутатам с просьбой о дальнейшей поддержке в сфере защиты детства и семьи.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин поздравил Евдокимову с назначением от имени всего депутатского корпуса. Он отметил, что хорошо знает Анжелику Владимировну и что она является профессионалом с большим сердцем и душой. Фомин выразил уверенность, что Евдокимова будет добросовестно выполнять свои обязанности на новой должности.

Согласно закону, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области избирается на 5 лет.