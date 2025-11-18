В Рязанской области установлен новый рекорд тепла за последние 10 лет

18 ноября в поселке Сараи Рязанской области был зафиксирован новый температурный рекорд за последние десять лет. Об этом сообщила руководитель Сараевской метеостанции Наталья Хаустова, на которую ссылается издательство «Пресса».

Днем 18 ноября температура воздуха поднялась до 11,6 градусов тепла. По данным метеорологов, такая высокая температура не наблюдалась с 2015 года.

Эксперты отмечают, что из-за теплой погоды листья на ветлах еще не опали, а в некоторых местах на сирени даже начали распускаться почки.