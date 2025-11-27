Рязанская область погрузится в густой туман с видимостью до 200 метров 

В ночь на пятницу, 28 ноября, и утром того же дня погода приготовила для жителей Рязанской области неприятный сюрприз. В регионе ожидается густой туман: видимость снизится до 200–500 метров, на дорогах местами гололедица. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России.

Плохая видимость и скользкое покрытие резко повышают риск аварий и пробок. Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам сбавить скорость и забыть о лихачестве. В таких условиях жизненно важно отказаться от рискованных обгонов, опережений и лишних перестроений из ряда в ряд. Главное правило на обледенелой дороге — никаких резких торможений, все маневры должны быть плавными.

Пешеходам тоже стоит проявить предельную бдительность при переходе проезжей части. Особое предупреждение касается людей с ослабленным здоровьем: страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой в часы сильного тумана лучше воздержаться от прогулок и не выходить на улицу.

Если вы стали свидетелем беды или сами попали в чрезвычайную ситуацию, немедленно звоните спасателям. С мобильного набирайте 101 или 112, со стационарного — 01. Также работает единый телефон доверия областного ГУ МЧС: 8 (4912) 20-24-90.