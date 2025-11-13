Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

По данным регионального филиала Гидрометцентра, в ближайшие дни Рязанскую область ждёт серьёзное ухудшение погодных условий. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России.

15 и 16 ноября ожидаются осадки в виде дождя, которые днём 15 числа перейдут в мокрый снег и снег. Температура воздуха в течение дня опустится ниже нуля — до минус 5 градусов. Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах. Ветер северо‑западного направления усилится до 15 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют избегать нахождения под рекламными щитами, крышами домов, линиями электропередачи и ветвистыми деревьями. По возможности стоит сократить пребывание на улице.

Чтобы быть готовыми к временным отключениям электричества, рязанцам советуют заранее подготовить фонари или запасные источники света. Использовать свечи и другие открытые источники огня для освещения опасно — это может привести к пожару.

Если вы стали свидетелем происшествия, напоминают в экстренных службах, необходимо звонить по номеру 01 (c мобильного — 101) или вызвать помощь по единому номеру 112.