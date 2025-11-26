Новогодняя столица-2026
Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Рязанской области в ближайшие дни

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В Рязанской области в ближайшее время ожидается уменьшение активности циклонических вихрей, что приведет к переходу к антициклонической погоде. Об этом сообщил Сергей Тобратов, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

В четверг и первую половину пятницы, 27 и 28 ноября, регион окажется под влиянием теплого балканского циклона и уральского антициклона, что вызовет очередное потепление до +8 градусов. В ночь на пятницу ожидается приток черноморского воздуха, а затем произойдет переход к антициклоническому режиму.

По прогнозам ученого, потепление в пятницу будет сопровождаться усилением ветра и дождями, которые прекратятся с прохождением холодного фронта балканского антициклона. В Рязани, по предварительным оценкам, выпадет более 10 мм осадков, что составляет примерно 1/5 месячной нормы за сутки. Вечером пятницы в регион придет небольшой антициклон, сформированный в тылу балканского циклона, что приведет к уменьшению облачности и похолоданию до нуля.

В субботу, 29 ноября, над центральной Россией, Монголией и северным Китаем установится антициклонический пояс, а Рязанская область окажется на его периферии. Однако эта периферия будет теплой благодаря южному ветру, и настоящей зимы пока не предвидится. Ожидаются слабые положительные температуры днем и небольшие ночные заморозки, средняя температура будет чуть выше нуля.

Читайте также  Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Более серьезные морозы ожидаются после 5-6 декабря, когда, возможно, сформируется антициклон в Скандинавии, который соединится с азиатским поясом высокого давления. Эта конфигурация может привести к проникновению более холодного арктического воздуха, что временно приблизит температуру к зимним значениям.

«Однако прогнозы на период свыше 6-7 дней имеют вероятностный характер и менее точны. Поэтому о погоде в середине и конце первой декады декабря пока сложно что-то сказать с уверенностью — понятна лишь общая тенденция развития событий, если не произойдет каких-либо неожиданных изменений», — пояснил Сергей Тобратов.

