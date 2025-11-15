Первый снег пошёл в Рязани днем 15 ноября

В Рязани днем 15 ноября пошел первый снег. Снимками местные жители активно делятся в социальных сетях.

По прогнозу метеоролога Романа Степанова, вечером 15 ноября и в течение суток 16 ноября погодные условия в Рязанской области резко изменятся. Ожидается переход от дождя к мокрому снегу и снегу, а также понижение температуры воздуха до -5…0°C. На дорогах появится гололедица, местами ветер усилится до 15 м/с, а мокрый снег будет налипать на провода и деревья. В некоторых районах области сформируется временный снежный покров высотой до 3 см.

16 ноября в Рязанскую область придет контрастный холодный фронт северного циклона, который будет перемещаться с северо-запада на юго-восток по территории Центрального федерального округа.

Однако, по словам Степанова, такая погода продлится недолго. Уже в понедельник температура начнет повышаться, а осадки вернутся в жидкую и смешанную фазы.

Первый снег сегодня заметили и в Москве, хотя и с опозданием на целый месяц, сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

К 9 утра на главной столичной метеостанции ВДНХ снежный покров достиг высоты 4 см. По словам синоптика, осадки в виде снега будут продолжаться до 15:00. Вечером ожидается образование гололедицы.

Тишковец отметил, что снежный покров в этом году будет неустойчивым и растает к середине недели. Однако к следующим выходным он снова образуется, а к концу месяца установится на постоянной основе, как и положено по климату, с высотой от 3 до 8 см, а местами — до 13 см.