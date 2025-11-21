Пятница, 21 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Все события Рязани и областиПогода

Ночная гололедица и мокрый снег в Рязани: днём потеплеет до +7

Алексей Самохин
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

С 18:00 21 ноября до 18:00 22 ноября в Рязанской области сохранится по-настоящему ноябрьская слякотная погода. Небо будет затянуто плотной облачностью, солнца синоптики не обещают.

Ночь: мокрый снег, дождь и сильные осадки местами

Ночью по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами они могут быть сильными. На отдельных участках возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, что традиционно создаёт дополнительные проблемы на дорогах и во дворах.

Температура воздуха в ночные часы по области будет колебаться от −1 до  +4. При таких значениях велика вероятность гололедицы, особенно под утро, когда дорожное покрытие подмерзает незаметно. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы, местами видимость может значительно снижаться.

День: небольшой дождь и до +9 °С

Днём по области осадки не прекратятся, но станут в основном небольшими, местами возможен умеренный дождь. Зато воздух заметно потеплеет: днём столбики термометров поднимутся до +4…+9°С. Ветер южный и юго-западный, слабый до умеренного, 3–8 м/с, резких порывов не ожидается.

Читайте также  Вильфанд: Аномальное тепло накроет Россию

В Рязани прогноз в целом похож, но с чуть более мягкими температурными значениями. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Как и по области, ночью и утром местами возможна гололедица и туман, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

Ночная температура в Рязани будет держаться около нуля. Днём ожидается небольшой дождь, температура поднимется до +5…+7. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, без сильных порывов, но при сырой погоде он будет ощущаться прохладнее, чем показывают термометры.

Другие материалы рубрики

Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию придёт настоящая зима

Температурные рекорды зафиксированы в Рязанской области 18 ноября

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге с дождем

В Рязанской области установлен новый рекорд тепла за последние 10 лет

Первый снег пошёл в Рязани днем 15 ноября

Рязанцев предупредили о резком похолодании 16 ноября

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.