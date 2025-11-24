Очаг непарного шелкопряда затух в Рязанской области. Об этом сообщают специалисты Центра защиты леса региона.

Эксперты завершили работы по детальному надзору за состоянием популяции непарного шелкопряда. Обнаруженный в 2021 году очаг непарного шелкопряда составлял на начало текущего года 3271 га, из них 2439 га в Криушинском лесничестве, 533 га в Спасском, 278 га в Рязанском и 21 га в Клепиковском лесничестве.

Вредитель перезимовал частично успешно, несмотря на небольшую высоту снежного покрова. Поздневесенние заморозки существенно подорвали численность непарного шелкопряда на отдельных участках. Сильного объедания листвы березы гусеницами в период вегетации не зафиксировано.

В ходе детального надзора, проведенного в сентябре — октябре месяце, анализировались кладки вредителя на 30 пунктах учета. Подсчет кладок производился на 10 деревьях в каждом пункте учета, а также на подросте и пнях в пределах проекции крон модельных деревьев. В ходе работ не было обнаружено ни одной свежей кладки яиц непарного шелкопряда. Это говорит о том, что популяция вредителя переживает депрессию численности. Очаг непарного шелкопряда на территории Рязанской области считается затухшим. Меры по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда в текущем году не применялись.

«Формирование новых очагов непарного шелкопряда в следующем году по зоне обслуживания филиала не прогнозируется», — констатирует начальник информационно-аналитического отдела Центра Ольга Натальская.

Усыхание насаждений вследствие неоднократного объедания листвы непарным шелкопрядом не отмечено. Пострадали только отдельные деревья ели в подлеске и дубы, которые помимо объедания листвы два года подряд подвергались негативному воздействию поздневесенних заморозков.