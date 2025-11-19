Россельхознадзор проверяет товары из Европы и Китая в Рязанской области

На складах в Рязанской области находится более 5 тонн продукции из Европы и Китая. Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям проводит проверку более 5,5 тысяч тонн импортных пестицидов и агрохимикатов.

С начала 2025 года специалисты ведомства исследовали 471 вид зарубежной продукции из Европы и Китая, которая поступила на склады временного хранения в Рязанской области. Общий вес партий составил 5 581 тонну.

Из каждой партии были взяты образцы, которые отправили в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК». Там эксперты проверили соответствие продукции требованиям государственной регистрации.

После завершения исследований будет принято решение о том, можно ли разрешить ввоз этих средств на территорию Российской Федерации для свободного распространения.