Синоптик назвала точную дату, когда в Москву вернётся тепло и закончатся дожди

Дожди над Москвой продолжатся ещё несколько дней, но уже к 3 июня погода кардинально изменится. Такой прогноз дала NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, воскресенье, 31 мая, пройдёт относительно спокойно: атмосферное давление чуть выше нормы, преимущественно прояснения. Ночью осадков практически не будет, зато днём возможны кратковременные дожди. Первого и второго июня осадки в столичном регионе ещё сохранятся.

Перелом наступит третьего числа. Атмосферное давление вырастет, погоду возьмёт под контроль либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Температура выйдет на норму: ночью +8…+13, днём +17…+22 градуса.

«Можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернётся в столицу», — отметила синоптик.

Ближайшие выходные при этом будут прохладными. Ночью столбик термометра опустится до +6…+8 градусов, днём воздух прогреется лишь до +15…+17. В воскресенье синоптик не исключает гроз. Ветер сменится на северо-западный, однако к концу дня постепенно ослабеет.