«Не думала, что увижу это»: мать Старовойта произнесла трогательную речь на похоронах

Мать бывшего министра транспорта Романа Старовойта произнесла трогательную речь на прощании с сыном, пишет « МК ».

Лариса Юрьевна рассказала, что мальчик хорошо учился в школе и был лучшим учеником, никогда не доставлял ей беспокойства.

«Я была счастлива, что у меня такой сын. Не думала, что в финале жизни увижу то, что я вижу», – призналась женщина.

Она добавила, что Роман занимался биатлоном и оружием.

Со Старовойтом простились в четверг. По предварительной версии, он покончил с собой, это произошло после отставки.