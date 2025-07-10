«Не думала, что увижу это»: мать Старовойта произнесла трогательную речь на похоронах

Мать бывшего министра транспорта Романа Старовойта произнесла трогательную речь на прощании с сыном, пишет «МК».
Лариса Юрьевна рассказала, что мальчик хорошо учился в школе и был лучшим учеником, никогда не доставлял ей беспокойства.
Она добавила, что Роман занимался биатлоном и оружием.
Со Старовойтом простились в четверг. По предварительной версии, он покончил с собой, это произошло после отставки.
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