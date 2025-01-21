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Рязань
Работа и карьера

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязани в январе 2025 года

Алексей Самохин

Сервис по поиску работы SuperJob назвал лучшие вакансии Рязани по итогам января 2025 года. 

Самая высокая зарплата предлагается монтажнику окон ПВХ — от 155 тысяч рублей в месяц.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Монтажник окон ПВХот 155 000 руб.
2Менеджер по продажам (оборудование для вентиляции)от 120 000 руб.
3Менеджер по продажам (логистические услуги)от 105 000 руб.
4Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнесаот 102 000 руб.
5Менеджер по планированию производства96 000 — 110 000 руб.

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