Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязани в январе 2025 года

Сервис по поиску работы SuperJob назвал лучшие вакансии Рязани по итогам января 2025 года.
Самая высокая зарплата предлагается монтажнику окон ПВХ — от 155 тысяч рублей в месяц.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Монтажник окон ПВХ
|от 155 000 руб.
|2
|Менеджер по продажам (оборудование для вентиляции)
|от 120 000 руб.
|3
|Менеджер по продажам (логистические услуги)
|от 105 000 руб.
|4
|Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса
|от 102 000 руб.
|5
|Менеджер по планированию производства
|96 000 — 110 000 руб.