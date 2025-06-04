Наркотики на 60 млн: москвичи организовали нарколабораторию в Рязанской области

В Шацком районе обнаружили крупную нарколабораторию, организованную жителями Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УУР УМВД, УФСБ России по Рязанской области и МО МВД России «Шацкий» при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии проведена успешная операция, в результате которой была ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 20 килограммов мефедрона и амфетамина.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в частном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого района организована подпольная лаборатория по серийному изготовлению партий «синтетики». Рядом с домом был организован пункт скрытого наблюдения. Спустя несколько дней полицейские заметили, что к объекту подъехал автомобиль, водитель и пассажир погрузили в машину поклажу. Мужчин задержали. Ими оказались 28-летний житель города Москвы и 30-летний житель Московской области.

В арендованном автомобиле оперативники обнаружили пакет с 678 граммами мефедрона. Из дома изъяли несколько емкостей с этим же наркотиком общей массой 4,5 килограмма, 92 канистры с жидкостью общим объемом 1148 литров, 18 стеклянных колб, 16 цилиндрических емкостей, 4 электрические мешалки, электронные весы, вакууматор, 3 противогаза и другие предметы, предназначенные для наркопроизводства.

Экспертиза показала, что в доме находилось 7 264 грамма мефедрона и 897 граммов амфетамина. Сотрудники полиции обнаружили тайник, куда сообщники недавно поместили готовую партию «синтетики» для покупателей. Из него в селе Токарево Шацкого района было изъято 6 318 граммов мефедрона.

В общей сложности благодаря проведенной операции в продажу не поступило 18 килограммов 763 грамма мефедрона и 897 граммов амфетамина. Стоимость данной партии по ценам «черного» рынка эквивалентна 60 млн рублей.

Установлено, что 28-летний житель Москвы и 30-летний житель Московской области создали в Интернете магазин по сбыту наркотиков. На третье лицо мужчины купили частный дом в Рязанской области, завезли туда необходимое оборудование и наладили производство «синтетики».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал для задержаных меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.