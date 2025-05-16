Найденная на заборе в Перми 18-летняя девушка готовилась к свадьбе

Надежда Вожакова, чье которой нашли на штырях забора возле бара в Перми, готовилась к свадьбе, пишет «СтарХит».
По данным издания, 18-летнюю девушку похоронили в селе Мокино Нытвенского городского округа в белом платье.
Как рассказали родственники, ее молодой человек отправился служить и по возвращении мечтал сделать предложение руки и сердца любимой.
Расследование трагедии продолжается.
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