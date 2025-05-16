Найденная на заборе в Перми 18-летняя девушка готовилась к свадьбе

Надежда Вожакова, чье которой нашли на штырях забора возле бара в Перми, готовилась к свадьбе, пишет «СтарХит».

По данным издания, 18-летнюю девушку похоронили в селе Мокино Нытвенского городского округа в белом платье.

«Дело в том, что умершая Надежда Вожакова <…> готовилась к свадьбе», — говорится в статье.

Как рассказали родственники, ее молодой человек отправился служить и по возвращении мечтал сделать предложение руки и сердца любимой.

«Она точно не могла сама этого сделать, ведь у ее парня скоро дембель. Он хотел сделать ей предложение. Они планировали жить вместе», — уточнила ее семья.

Расследование трагедии продолжается.