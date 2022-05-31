На заводе в Твери трагически погиб молодой рабочий

Ночью 31 мая на Тверском вагоностроительном заводе 23-летнего рабочего вдавило в стену многотонным вагоном, сообщает портал «Weekend-Тверь».

Трагедия случилась в ночную смену в цеху Корпуса малых серий. Молодой человек стоял спиной к вагону, когда тот начал двигаться в нему. Парень не успел отойти, вагон фактически вдавил его в стену.

На место происшествия прибыли медики, но помочь уже не смогли — рабочий погиб от полученных травм.

СУ СКР по Тверской области устанавливает обстоятельства гибели работника 1998 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.