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Вторник, 31 мая, 2022

На заводе в Твери трагически погиб молодой рабочий

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Александр Ильин
Александр Ильин

На заводе в Твери трагически погиб молодой рабочий

Ночью 31 мая на Тверском вагоностроительном заводе 23-летнего рабочего вдавило в стену многотонным вагоном, сообщает портал «Weekend-Тверь».

Трагедия случилась в ночную смену в цеху Корпуса малых серий. Молодой человек стоял спиной к вагону, когда тот начал двигаться в нему. Парень не успел отойти, вагон фактически вдавил его в стену.

На место происшествия прибыли медики, но помочь уже не смогли — рабочий погиб от полученных травм.

СУ СКР по Тверской области устанавливает обстоятельства гибели работника 1998 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки и следователем осуществлен выезд на место происшествия», — отметили в следкоме.

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