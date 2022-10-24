На совещании с губернатором Малковым обсудили проблему оборота некачественного топлива в Рязанской области

Есть эффективные способы противодействия контрафакту. Об этом губернатор Павел Малков сказал 24 октября на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области.

На заседании обсуждались вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в регионе, в том числе автомобильного топлива. Была представлена информация инспекции по Рязанской и Липецкой областям ЦМТУ Росстандарта. Рассмотрены меры, принимаемые для борьбы с контрафактом, и решения по совершенствованию дальнейшей работы.

Губернатор Павел Малков отметил, что использование некачественного топлива влечет серьезные проблемы: влияет на ресурс техники, безопасность движения, качество окружающей среды и соответственно на здоровье людей. Приводит к экономическим потерям.

— С недобросовестными организациями, которые допускают грубые нарушения, нужно бороться всеми законными способами, которые у нас есть. Чтобы на рынке их просто не было, – подчеркнул он. По словам Павла Малкова, несмотря на отмену в этом году Федеральным законом плановых проверок, есть достаточное количество эффективных способов противодействия контрафакту.

Глава региона рекомендовал обратить особое внимание на усиление профилактических мероприятий и обратную связь с потребителями, которая позволяет оперативно реагировать на нарушения.

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