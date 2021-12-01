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Среда, 1 декабря, 2021
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На шести улицах Рязани 2 декабря отключат воду

7info
Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

В четверг, 2 декабря, в Рязани отключат холодную воду на шести улицах. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы водоканала.

С 9 до 17 часов холодной воды не будет в домах с 1 по 77 по улице Орсовской.

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С 9 до 19 часов без воды останутся:

дома с 4 по 26, с 3 по 23, 5 (музыкальная школа № 5), 15 по улице Гоголя;

дома со 2 по 14, с 1 по 5, 5 (школа № 37) по улице Толстого;

дома со 2 по 22, 5, 7 на улице Чернышевского;

дома со 2 по 8, с 1 по 7 на улице Полетаева;

дома с 1 по 15, 2 корпус 1 на улице Братиславской.

Для жителей района организуют подвоз технической воды у дому № 20/6 на улице Гоголя.

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