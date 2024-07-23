Вторник, 23 июля, 2024

На ремонт дорог в Рязани необходимо около 12 миллиардов рублей

Автор: Кристина Аманн

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Чтобы отремонтировать все дороги в Рязани, необходимо около 12 миллиардов рублей. Об этом заявил начальник сектора ремонта дорог управления дорожного хозяйства и транспорта Рязани Иван Григоров в эфире «Радио Маяк».

Эта сумма указана с учетом инфляции. Пять лет назад все рязанские дороги можно было бы отремонтировать примерно за два миллиарда.

Кроме нового дорожного полотна, в эту сумму входит ремонт ливневых канализации, мостов, путепроводов, освещения.

Григоров отметил, что в 2024 году в Рязани отремонтируют 25 дорог.

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